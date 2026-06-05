Meteo Italia | arriva l’estate fine del maltempo e ritorno del caldo stabile

Dopo giorni di piogge e temporali al Nord e nel Centro, il tempo in Italia si stabilizza e il caldo torna a dominare. L’alta pressione si rafforza, portando giornate soleggiate e temperature in aumento. La fase di maltempo si conclude, lasciando spazio a condizioni più serene. Le previsioni indicano un prolungato periodo di tempo stabile e caldo, con poche variazioni nelle prossime settimane.

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’Italia si prepara a cambiare scenario meteorologico: dopo una fase instabile con piogge e temporali soprattutto al Nord e parte del Centro, l’estate è pronta a imporsi in modo più deciso e duraturo. Da domenica 7 giugno torna protagonista l’ Anticiclone delle Azzorre, con tempo stabile e temperature in progressivo aumento. Fine del maltempo e ultima fase instabile. Le perturbazioni atlantiche che stanno interessando il Paese avranno ancora poche ore di attività. In particolare, sono attesi temporali anche intensi al Nord, soprattutto sul Nord-Est, in rapido spostamento verso le regioni centrali adriatiche. Entro sabato, i fenomeni residui si concentreranno sul Nord-Ovest e sulla Pianura Padana, per poi esaurirsi gradualmente lasciando spazio al bel tempo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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METEO: Arriva la Svolta! Grandine e Temporali, poi esplode il CALDO a 32°C

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