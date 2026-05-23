Estate in anticipo arriva il caldo record sull’Italia | le previsioni meteo
Le temperature massime stanno salendo oltre le medie stagionali, segnando un incremento costante. Dopo un maggio più fresco del solito, le previsioni indicano un rapido cambiamento con un'ondata di caldo che anticipa l’estate. Le condizioni meteo portano valori elevati su tutto il territorio nazionale, con temperature che superano le medie storiche per questo periodo. Non sono previste piogge significative, mentre il caldo proseguirà nei prossimi giorni.
(Adnkronos) – Aumento costante delle massime e temperature sopra le medie stagionali. Dopo un maggio al fresco, ecco arrivare il ribaltone meteo e, con lui, un'estate in anticipo sui tempi. Nel mirino delle prossime ondate di calore saranno in modo particolare le regioni del Centro-Nord, mentre il Sud 'combatterà' ancora con qualche temporale. Sono queste. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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