Estate in anticipo arriva il caldo record sull’Italia | le previsioni meteo

Le temperature massime stanno salendo oltre le medie stagionali, segnando un incremento costante. Dopo un maggio più fresco del solito, le previsioni indicano un rapido cambiamento con un'ondata di caldo che anticipa l’estate. Le condizioni meteo portano valori elevati su tutto il territorio nazionale, con temperature che superano le medie storiche per questo periodo. Non sono previste piogge significative, mentre il caldo proseguirà nei prossimi giorni.

(Adnkronos) – Aumento costante delle massime e temperature sopra le medie stagionali. Dopo un maggio al fresco, ecco arrivare il ribaltone meteo e, con lui, un'estate in anticipo sui tempi. Nel mirino delle prossime ondate di calore saranno in modo particolare le regioni del Centro-Nord, mentre il Sud 'combatterà' ancora con qualche temporale. Sono queste. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

10 Places in England Tourists Always Regret Visiting

Sullo stesso argomento

Ecco il caldo record sull’Italia, picchi fino a 28°C: le previsioni meteo(Adnkronos) – Sole e temperature in deciso rialzo sull'Italia in tempo per il weekend di Pasqua e Pasquetta.

Leggi anche: La primavera arriva in anticipo, ma ha il “singhiozzo”: le previsioni meteo

Sassari, arriva l'anticipo dell'estate: nei prossimi giorni temperature fino a 30 gradi ift.tt/efWQIKN x.com

Estate in anticipo, arriva il caldo record sull'Italia: le previsioni meteoAumento costante delle massime e temperature sopra le medie stagionali. Dopo un maggio al fresco, ecco arrivare il ribaltone meteo e, con lui, un'estate in anticipo sui tempi. Nel mirino delle prossim ... adnkronos.com

Meteo, svolta africana: arriva l’anticiclone e scatta l’estate in anticipo (con caldo fino a ottobre)Dopo l’instabilità di questi giorni, il meteo cambia registro: arriva l’anticiclone africano e con lui una fase dal sapore decisamente estivo. supereva.it