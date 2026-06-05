meteo dalla prossima settimana temperature oltre i 30 gradi

Da domenica 7 giugno, le temperature supereranno i 30 gradi in molte zone italiane. L’anticiclone si espanderà sul Mediterraneo, portando condizioni di stabilità dopo giorni di maltempo. Il sole splenderà intensamente su gran parte del territorio, sostituendo il clima instabile degli ultimi giorni. Le previsioni indicano un rapido aumento delle temperature e una prevalenza di cieli sereni a partire dalla prossima settimana.

Svolta calda da domenica 7 giugno quando l’anticiclone riuscirà a guadagnare ulteriore spazio sul bacino del Mediterraneo: dopo giorni spiccatamente instabili, il sole riuscirà a splendere in maniera decisa su buona parte dell'Italia. Non solo avremo una maggiore stabilità atmosferica, ma anche le temperature sono previste in deciso aumento: lo scrive IlMeteo.it. Nei primi giorni della prossima settimana le temperature non faticheranno a superare i 30 gradi al Meridione. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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Tendenza meteo per l'inizio della prossima settimana

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