Il fine settimana si presenta con temperature che superano i 30 gradi, portando un clima tipicamente estivo a Milano e in Lombardia. Le previsioni indicano un anticipo della stagione calda rispetto alle consuete date, invitando i residenti a trascorrere il weekend all’aperto. Le condizioni meteorologiche sono caratterizzate da sole e assenza di piogge, con un aumento consistente delle temperature rispetto alle medie stagionali. La situazione si mantiene stabile e soleggiata, favorendo attività all’aperto e momenti di relax.

Milano, 20 maggio 2026 - Primavera? Meglio dire anticipo d'estate a Milano e in Lombardia, un invito a vivere un weekend all’aria aperta. Tutto merito di “un robusto e molto mite anticiclone - spiega Manuel Mazzoleni di 3bmeteo.com - che nel corso della settimana si impossesserà di gran parte dell’Europa centro-occidentale, allungandosi dalla Penisola iberica sin verso la Scandinavia e inglobando al suo interno anche l’Italia, dove le temperature potranno localmente superare i 30 gradi”. Settimana prossima punte da 35 gradi. “L’ anticiclone sarà accompagnato da aria decisamente più mite che farà salire le temperature, in particolar modo al Centro-Nord. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Meteo Milano e Lombardia, anticipo d’estate con temperature oltre i 30 gradi

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