Metalmeccanici | scattano gli aumenti in busta paga dal 1° giugno

Dal 1° giugno entreranno in vigore gli aumenti salariali per i metalmeccanici. Sullo stipendio netto mensile si noterà un incremento, anche se l’importo esatto varia in base alle fasce contrattuali. Oltre all’aumento, vengono introdotti nuovi permessi retribuiti che i lavoratori possono richiedere in azienda. Le modifiche riguardano principalmente le condizioni di retribuzione e i diritti legati alle assenze.

Quanto aumenterà esattamente il tuo stipendio netto mensile?. Quali nuovi permessi retribuiti puoi richiedere in azienda?. Come cambiano i tuoi benefit e la gestione dei welfare?. Perché il tuo inquadramento determina l'entità dell'aumento?.? In Breve Flexible benefits aumentati a 250 euro netti annui con destinazione fondo COMETA.. PAR aumentati da 5 a 7 giorni per un totale di 64 ore.. Permesso ridotto a 7 giorni di preavviso e 3 giorni per imprevisti.. Nuovo obbligo dal 2027 di stabilizzare il 20% dei rapporti a termine..? I dati Secondo Eurostat, il tasso di disoccupazione in Italia: 5,1% (aprile 2026). Con la disoccupazione al 5,1%, l’aumento salariale rafforza il potere d’acquisto dei metalmeccanici. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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