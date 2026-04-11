Tutti gli aumenti in busta paga promessi dal governo Meloni con il decreto Primo maggio

Il governo ha diffuso una bozza di decreto in vista del Primo maggio, contenente aumenti salariali promessi e altre misure per i lavoratori. La proposta riguarda diverse categorie di dipendenti e sarà oggetto di discussione nelle prossime settimane. La bozza è stata resa disponibile alla stampa e alle parti sociali, con l’obiettivo di avviare un percorso di approvazione ufficiale. La questione riguarda principalmente le retribuzioni e le condizioni del mondo del lavoro.

Il governo ha fatto circolare la bozza di un decreto che dovrebbe adottare in vista del Primo maggio. Ci sono misure già sperimentate nell'ultima manovra - taglio delle tasse su rinnovi, premi di produttività, straordinari, fringe benefit. - e anche un nuovo meccanismo per alzare lo stipendio automaticamente a chi ha un contratto collettivo scaduto da tempo. Il problema è da dove verranno i soldi per tutte queste novità.🔗 Leggi su Fanpage.it Busta paga di marzo, arrivano gli aumenti: quanto si risparmia con la nuova tassa piattaCon la busta paga di marzo 2026 arriva la tassa piatta del 5% sugli aumenti da rinnovi contrattuali. Gli aumenti in busta paga da aprile per 4 milioni di lavoratoriQuattro milioni di lavoratori italiani troveranno una bella sorpresa nella busta paga di aprile.