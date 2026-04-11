Tutti gli aumenti in busta paga promessi dal governo Meloni con il decreto Primo maggio

Da fanpage.it 11 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il governo ha diffuso una bozza di decreto in vista del Primo maggio, contenente aumenti salariali promessi e altre misure per i lavoratori. La proposta riguarda diverse categorie di dipendenti e sarà oggetto di discussione nelle prossime settimane. La bozza è stata resa disponibile alla stampa e alle parti sociali, con l’obiettivo di avviare un percorso di approvazione ufficiale. La questione riguarda principalmente le retribuzioni e le condizioni del mondo del lavoro.

Il governo ha fatto circolare la bozza di un decreto che dovrebbe adottare in vista del Primo maggio. Ci sono misure già sperimentate nell'ultima manovra - taglio delle tasse su rinnovi, premi di produttività, straordinari, fringe benefit. - e anche un nuovo meccanismo per alzare lo stipendio automaticamente a chi ha un contratto collettivo scaduto da tempo. Il problema è da dove verranno i soldi per tutte queste novità.🔗 Leggi su Fanpage.it

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