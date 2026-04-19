Aumenti in busta paga da maggio cambiano gli stipendi | le simulazioni per reddito

A partire da maggio, gli stipendi degli italiani subiranno alcuni cambiamenti in base alle nuove misure previste dal decreto lavoro approvato il 1° maggio. Il governo ha annunciato un pacchetto di interventi per ridurre le tasse sulle buste paga, con alcuni correttivi rispetto alle precedenti decisioni. Le simulazioni indicano che, per molti lavoratori, ci saranno incrementi in busta paga, anche se l’entità varia in base al reddito.

Torna, come ogni anno, l’appuntamento con il decreto lavoro del 1° maggio. Il Governo si prepara a varare un pacchetto di misure volto ad alleggerire il peso fiscale sulle buste paga degli italiani, confermando l’impostazione degli ultimi mesi e introducendo alcuni correttivi. Nessuna rivoluzione, ma una serie di interventi mirati che, pur graduali, promettono di lasciare qualcosa in più in tasca a milioni di lavoratori dipendenti. Il cuneo fiscale resta il pilastro. Il provvedimento centrale è la conferma del taglio del cuneo fiscale già introdotto nei mesi scorsi. Si tratta della riduzione dei contributi previdenziali a carico del lavoratore, e non del datore di lavoro: una misura che si traduce direttamente in un aumento del netto mensile, senza incidere sul lordo.🔗 Leggi su Quifinanza.it

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