Imprese nuove strategie | Ricambio generazionale ci giochiamo il futuro

Il tema del ricambio generazionale sta diventando una questione centrale per le imprese della provincia. Molte aziende stanno adottando nuove strategie per affrontare questa sfida, che riguarda il passaggio di testimone tra le generazioni. La continuità delle attività e la sostenibilità a lungo termine sono al centro delle preoccupazioni di imprenditori e responsabili. La questione si presenta come un elemento cruciale per il futuro del settore produttivo locale.

C’è un fantasma che agita il mondo delle imprese, in particolare quelle della nostra provincia. Si chiama ricambio generazionale. Per la verità il pericolo che incute questo spettro si è da tempo fatto reale visto che negli ultimi dieci anni il numero delle aziende che hanno chiuso i battenti sono state più di cinquemila, una fetta consistente, dunque, del panorama produttivo ferrarese che oggi conta attorno a 30.000 imprese. Di questo tema, molto sentito, si è parlato ieri mattina in Camera di Commercio alla presentazione dell’evento che si terrà nel pomeriggio di oggi (alle 16), sempre in Largo Castello 6, per iniziativa di ’Ferrara Sviluppo imprese’ e delle tre associazioni che l’hanno fondata tre anni fa: Cna, Confartigianato e Confcooperative. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Imprese, nuove strategie: "Ricambio generazionale, ci giochiamo il futuro" Articoli correlati Imprese, manca il ricambio generazionaleArezzo, 20 gennaio 2026 – Non sono le imprese a mancare, ma il ricambio generazionale. Il 30% delle imprese italiane è in difficoltà per il mancato ricambio generazionaleNei prossimi vent’anni il rapporto tra lavoratori attivi e pensionati in Italia passerà da 3:2 a 1:1. Una selezione di notizie su Imprese nuove strategie Ricambio... Temi più discussi: Imprese, nuove strategie: Ricambio generazionale, ci giochiamo il futuro; NEXT LAB Piemonte, idee e strategie per il futuro delle imprese; La sfida delle imprese ferraresi: continuità e ricambio generazionale. NEXT LAB Piemonte, idee e strategie per il futuro delle impreseNon un convegno, ma un vero laboratorio operativo. Si è svolto presso la sede di Cna Piemonte, NEXT LAB Piemonte, tappa regionale del percorso nazionale promosso da CNA Giovani Imprenditori, dedicata ... torinoggi.it Ricambio generazionale lento nelle aziende familiari dell’agroalimentareSecondo l’Osservatorio Aun (Aidaf, Unicredit Bocconi) i passaggi al vertice avvengono a un’età media elevata e la governance è più chiusa agli esterni. Ritardo nel colmare il gender gap e solo il 18% ... ilsole24ore.com CARO DISTRIBUTORE… quanto ci costi Martedì una nuova puntata dedicata al caro carburanti, con un approfondimento su prezzi, accise e scenari futuri per famiglie e imprese. Parleremo di: Il peso delle accise e della fiscalità Impatto su autotrasport - facebook.com facebook Premiate a Mestre le 10 'Imprese Vincenti' che crescono e innovano. Nell'ambito del programma di Intesa Sanpaolo dedicato alle Pmi eccellenti #ANSA x.com