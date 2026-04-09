Tumori scoperto il motore che ne accelera la crescita | lo studio con l’Università di Messina apre a nuove strategie di cura

Un nuovo studio condotto con l’Università di Messina ha identificato un meccanismo che accelera la crescita dei tumori. La ricerca evidenzia come il cancro possa rimanere silenzioso per molti anni prima di assumere un carattere più aggressivo. I risultati potrebbero aprire la strada a nuove strategie di trattamento, intervenendo sul “motore” che favorisce la progressione della malattia.

Il cancro non segue un andamento lineare. Può restare silenzioso per anni, quasi invisibile, per poi cambiare ritmo e diventare improvvisamente più aggressivo. È su questa fase di “svolta” che si concentra un nuovo studio internazionale che coinvolge anche l’Università di Messina, oltre. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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