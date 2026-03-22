Dopo la scomparsa del regista, avvenuta il 16 gennaio 2025 per insufficienza cardiaca all’età di 78 anni, si conoscono i dettagli sugli eredi del suo patrimonio. La somma, superiore ai 50 milioni di dollari, è stata lasciata interamente alla famiglia e agli amici di Lynch. Non sono stati resi noti altri dettagli riguardo alle distribuzioni o ai beneficiari specifici.

Un'eredità divisa tra le persone a lui più vicine À Vulture nel 2018, il regista di Eraserhead ha condiviso l'amore che provava per i suoi figli nonostante i suoi impegni come regista. "Amo tutti i miei figli e andiamo molto d'accordo, ma i primi anni, prima di riuscire a stabilire un rapporto in cui ci si parla, è difficile", ha detto. Il lavoro viene prima di tutto e so di aver causato sofferenza per questo motivo. Ma allo stesso tempo, amo molto i miei figli". È quindi naturale che i documenti indichino tra i beneficiari i suoi figli, avuti dalle quattro diverse unioni con Peggy Reavey, Mary Fisk, Mary Sweeney ed Emily Stofle. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Chi sono gli eredi di David Lynch, il cui patrimonio supera i 50 milioni di dollari?

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