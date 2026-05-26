Un nuotatore ha stabilito un nuovo record mondiale nei 50 metri stile, vincendo un premio di un milione di dollari. L’atleta ha superato il precedente record con un tempo record, attirando l’attenzione su metodi di potenziamento biologico. Si indaga su chi abbia finanziato l’esperimento di biohacking e sui rischi di fallimento di queste tecniche nel superare i limiti storici dello sport. La competizione si svolge senza coinvolgimento di enti pubblici, con investimenti privati che alimentano la ricerca.

? Punti chiave Come può il biohacking fallire nel battere i record storici?. Chi finanzia realmente questo esperimento di potenziamento biologico estremo?. Perché gli atleti vengono usati come cavie per validare farmaci?. Cosa accadrà quando il doping diventerà un prodotto commerciale globale?.? In Breve Fred Kerley chiude i 100 metri con 9,97 secondi a Las Vegas.. Investitori Peter Thiel, Donald Trump jr e JD Vance finanziano l'evento.. Aron D'Souza e il fondo 1789 Capital promuovono il business del biohacking.. Atleti sottoposti a protocolli farmacologici in un resort di lusso ad Abu Dhabi.. Il greco Gkolomeev ha segnato un tempo di 20,81 secondi nei 50 metri stile a Las Vegas domenica 24 maggio, conquistando un milione di dollari e un nuovo primato mondiale agli Enhanced Games. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gkolomeev batte il record nei 50m stile e vince un milione di dollari

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$1.25m in 20.81 seconds! Gkolomeev breaks 50m Freestyle record at first ever Enhanced Games in Vegas

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