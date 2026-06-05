merit flush balm la recensione del prodotto multiuso

Merit ha lanciato il suo nuovo prodotto, il Merit Flush Balm, un cosmetico multiuso di piccole dimensioni. È stato testato e risulta efficace su guance, occhi e labbra, offrendo una resa uniforme e naturale. La formulazione compatta permette un'applicazione facile e veloce, risultando adatto a diversi utilizzi e preferenze di trucco. La recensione evidenzia la versatilità del prodotto, che si distingue per la praticità e l’efficacia.

Per anni, nonostante una vita da beauty editor e una conoscenza piuttosto ampia sui prodotti, mi sono sempre ritrovata con tanti, troppi prodotti. Eppure, con un po' di maturità e di auto terapia, alla fine ci sono riuscita: per il mio ultimo viaggio sono riuscita a ridurre il beauty case al minimo e questo mi ha anche permesso di scoprire e apprezzare prodotti che, in caso contrario, forse non sarei riuscita a capire al meglio. Il mio ultimo colpo di fulmine - è proprio il caso di dirlo - è stato il Flush Balm di Merit: il balsamo colorato che mi ha fatto capire che, la maggior parte delle volte, basta trovare il prodotto giusto per il make-up. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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Ho provato Merit Beauty: vale davvero la pena Recensione onesta

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Si parla di: Questo è l'unico prodotto di make-up che ho usato tutti i giorni mentre ero in vacanza (sì, anche a un matrimonio).

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