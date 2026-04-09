Un prodotto molto noto viene presentato in una versione colorata, scelta per completare il trucco di un'attrice durante le riprese di un film. Si tratta di un balsamo labbra noto per il suo utilizzo come elemento di bellezza, ora disponibile anche con una sfumatura di colore. L'attrice ha indossato questa versione del prodotto nel corso delle scene, contribuendo a creare un look naturale e curato.

Il balsamo labbra colorato di Burt's Bees per un make-up romantico In un’intervista, Miller ha raccontato di aver lavorato su un effetto naturalmente arrossato, costruendo le labbra della protagonista con un mix di texture idratanti. Tra queste, proprio il lip balm rosato di Burt’s Bees, utilizzato per ottenere quell’aspetto morbido, vissuto e spontaneo. Il risultato? Labbra bitten, arrossate, piene e luminose: un look my lips but better che interpreta al meglio le tendenze beauty del momento. Non a caso, questo tipo di finish si sposa con il virale Brontë blush, che riproduce sulle gote lo stesso effetto flushed e romantico visto sul grande schermo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Burt's Bees Tinted Lip Balm, il prodotto usato per il beauty look di Margot Robbie in Cime Tempestose

Margot Robbie in Cime Tempestose, la make-up artist ha rivelato tutti i prodotti usati, incluso un lip balm low costPomegranate blush è una delle ricerche più in voga sui social e non si contano i tutorial per cercare di ricreare quell’effetto di gote arrossate...

Margot Robbie, tutti i look sfoggiati per il press tour di Cime TempestosePer restare aggiornato sui reali, le celebrity, gli show e tutte le novità dal mondo Vanity Fair, iscrivetevi alle nostre newsletter.