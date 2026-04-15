Mille Miglia la Fondazione accelera | enti locali e aziende pronti a correre

La Fondazione Mille Miglia si prepara a celebrare il centenario della Freccia Rossa, coinvolgendo enti locali e aziende nel progetto. L’organizzazione ha annunciato l’attivazione di collaborazioni e iniziative per l’evento, previsto tra diversi mesi. La manifestazione si svolgerà in varie località e prevede la partecipazione di vetture storiche e appassionati. La collaborazione tra istituzioni pubbliche e private mira a dare impulso alle attività legate alla storica corsa.

Brescia – Fondazione Mille Miglia scalda i motori, in vista del centenario del centenario della Freccia Rossa. Costituita ufficialmente nel febbraio 2025, dopo il travagliato naufragio del progetto con l’associazione Amici della Mille Miglia che se ne è dissociato, la Fondazione ha, attualmente, come socio unico l’Automobile Club Brescia, ma si prepara all’arrivo delle istituzioni che rappresentano il territorio: Comune di Brescia, Provincia, Camera di Commercio e Automobile Club d’Italia, presenti ieri all’incontro con il presidente di Ac Brescia, Aldo Bonomi, rispettivamente con la sindaca Laura Castelletti e i presidenti Emanuele Moraschini, Roberto Saccone e, in videocollegamento, Geronimo La Russa.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Mille Miglia, la Fondazione accelera: enti locali e aziende pronti a correre Arriva il marchio Mille Miglia: la Fondazione è a un passo dalla consegna del brandBrescia, 27 gennaio 2026 – Sarà conferito probabilmente in primavera il marchio Mille Miglia all’omonima fondazione, nata per volontà di Aci Brescia... Mille Miglia experience Italy: arrivo a Finibus Terrae Santa Maria di LeucaDi seguito il comunicato: La terza e ultima tappa di 1000 Miglia Experience Italy ha preso il via.