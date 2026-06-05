Mercogliano Film Festival | Una serata tra arte emozioni e protagonisti del grande schermo

La seconda serata del Mercogliano Film Festival si è svolta il 5 giugno 2026 e ha visto la partecipazione di numerosi protagonisti del cinema italiano. La manifestazione si conferma come un evento importante nel panorama cinematografico nazionale, attirando pubblico e addetti ai lavori. La serata ha incluso proiezioni e interventi di registi e attori, con attenzione alle produzioni di qualità. L’evento si svolge a Mercogliano e si inserisce come appuntamento consolidato nel calendario culturale locale.

Avellino, 5 giugno 2026 — La seconda serata del Mercogliano Film Festival ha confermato quanto questa manifestazione sia ormai diventata un appuntamento di riferimento per il cinema italiano di qualità. Un programma ricco e articolato ha tenuto il pubblico in sala fino a tarda sera, alternando. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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