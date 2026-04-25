Terni una serata tra musica tradizione ed emozioni | il racconto e tutti i vincitori del concorso Canzoni Maggiaiole

Una serata all’insegna delle canzoni maggiaiole, della tradizione e dell’emozione, per celebrare la musica popolare e in dialetto. Venerdì 24 aprile si è svolta al Teatro Secci la XIV edizione del concorso “Giuseppe Capiato” dedicato alle canzoni del Cantamaggio, sia per i brani abbinati ai carri.🔗 Leggi su Ternitoday.it

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