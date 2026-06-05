Mercato Milan Giulini | Camarda al Cagliari? Una cosa ve la posso dire … | VIDEO

Notizia in breve

Da Parma, il presidente del Cagliari ha affermato che Camarda del Milan potrebbe trasferirsi al suo club. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sul possibile accordo o sulla tempistica del trasferimento. Nessuna conferma ufficiale è stata ancora rilasciata da entrambe le parti. La trattativa sembra essere in fase iniziale, senza comunicazioni ufficiali o dichiarazioni ulteriori.