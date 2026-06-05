Mercato Milan Giulini | Camarda al Cagliari? Una cosa ve la posso dire … | VIDEO
Da Parma, il presidente del Cagliari ha affermato che Camarda del Milan potrebbe trasferirsi al suo club. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sul possibile accordo o sulla tempistica del trasferimento. Nessuna conferma ufficiale è stata ancora rilasciata da entrambe le parti. La trattativa sembra essere in fase iniziale, senza comunicazioni ufficiali o dichiarazioni ulteriori.
Calciomercato Milan, Giulini: “Camarda al Cagliari? Una cosa ve la posso dire .” VIDEO Intervenuto da Parma, Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni su Camarda del Milan In occasione del Festival della Serie A, tenutosi a Parma, il presidente del Cagliari Tommaso Giulini è intervenuto ai microfoni dei media presenti per parlare un po' del futuro della squadra, commentando anche l'ipotesi di Camarda, giocatore di proprietà del Milan, al Cagliari. Ecco il video del nostro inviato Matteo Chini. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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