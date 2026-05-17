Durante un'intervista, Giovanni Carnevali ha commentato le recenti voci che lo collegano a un possibile coinvolgimento con il Milan, insieme a Flavio Briatore e Adriano Galliani. Le dichiarazioni sono state fatte ai microfoni di un'emittente locale, senza ulteriori dettagli o conferme ufficiali. Carnevali ha comunque deciso di condividere alcune considerazioni sul tema, senza approfondire aspetti specifici o rivelare informazioni su eventuali accordi futuri.

Negli ultimi giorni è emersa con forza la voce di un presunto board guidato dall'imprenditore italiano Flavio Briatore interessato all'acquisto del Milan. Secondo quanto riferito da 'Cronache di Spogliatoio', all'interno della cordata sarebbero presenti anche Adriano Galliani (ex amministratore delegato rossonero dal 1986 al 2017) e Giovanni Carnevali (ad del Sassuolo dal 2014). A pochi istanti dal calcio d'inizio di Sassuolo-Lecce, Carnevali si è presentato ai microfoni di 'DAZN' per analizzare i principali temi del match. Tra le varie domande arrivate dallo studio, l'ad neroverde ha risposto anche a un quesito sulle voci che lo accostano al Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Carnevali: “Io al Milan con Briatore e Galliani? Una cosa ve la posso dire…”

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BRIATORE AL MILAN Scenario folle

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