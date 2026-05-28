Mauricio Pochettino ha confermato di essere stato contattato dal Milan, senza tuttavia confermare un possibile trasferimento. L’allenatore ha detto di aver ricevuto proposte, ma non ha ancora preso decisioni definitive. Le sue parole sono state rilasciate in un’intervista, in cui ha anche sottolineato di rispettare il suo attuale impegno professionale. Non ci sono ulteriori dettagli ufficiali o annunci riguardo a un eventuale accordo con il club rossonero.

Tra i nomi sondati dal Milan per la panchina, spicca quello di Mauricio Pochettino. Il tecnico argentino, reduce dall'esperienza poco fortunata al Chelsea, sarà impegnato dal prossimo 11 giugno nei Mondiali casalinghi con gli Stati Uniti. Nonostante ciò, una delegazione rossonera lo ha già incontrato la scorsa settimana per valutare la fattibilità dell'operazione. Pochettino rompe il silenzio. Durante la conferenza stampa di avvicinamento alla Coppa del Mondo, l'allenatore ha risposto a una domanda sul presunto interesse da parte del Milan. Di seguito, le sue dichiarazioni. Sui contatti con il Milan: "Se i miei agenti hanno incontrato il Milan? È possibile, d'altronde devono fare il loro lavoro. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Pochettino svela: “Futuro al Milan? Una cosa ve la posso dire …”

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