Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’amministratore delegato dell’Inter ha commentato la situazione del mercato e le trattative in corso. Ha affermato che l’Atalanta intende mantenere il proprio giocatore, affermando che la “palestra” è un elemento importante per la squadra bergamasca. Inoltre, ha parlato anche del rinnovo di contratto di un difensore, senza fornire dettagli specifici.

2026-04-17 21:52:00 Arrivano conferme dal Corriere dello Sport: MILANO – A pochi passi dalla vittoria dello scudetto da presidente dell’Inter, Beppe Marotta dà qualche indicazione sul futuro della squadra nerazzurra, con uno sguardo al prossimo calciomercato, partendo dall’interessamento per Marco Palestra, che milita nel Cagliari, ma è di proprietà dell’Atalanta: “ Palestra è un talento che ha un grande futuro – dice il numero uno dell’Inter a Sky Sport – dipenderà molto da lui, dovrà continuare così e non sarà semplice perché dovrà gestire i momenti. Il calciatore è dell’Atalanta ed è giusto che l’Atalanta se lo tenga stretto “. Poi, del prolungamento di contratto con l’allenatore Cristian Chivu, Marotta dice: “ Ha un contratto che scade fra un anno, ma oggi l’aspetto contrattuale è una formalità.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Corriere dello Sport – Marotta e il mercato dell’Inter: “Palestra? L’Atalanta se lo tiene stretto”. Poi sul rinnovo di Chivu dice…

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