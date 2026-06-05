Mercato Inter per Jones trattativa viva nonostante la distanza! Per Palestra escluse mete estere

Il mercato dell'Inter prosegue con trattative attive per Jones, nonostante la distanza tra le parti. Per quanto riguarda Palestra, sono escluse mete estere. Secondo fonti, le negoziazioni continuano e non sono state interrotte, anche se non si segnalano sviluppi immediati. Le trattative rimangono aperte e in fase di definizione.

di Paolo Moramarco Mercato Inter, dal consueto aggiornamento di Fabrizio Romano emerge ottimismo per le trattative per Jones e Palestra. Ecco le novità. Gli aggiornamenti sul mercato dell’ Inter arrivano da Fabrizio Romano tramite il suo canale YouTube, con novità su Curtis Jones e Marco Palestra. Per Jones, l’Inter continua a lavorare, con contatti avviati con il Liverpool. LEGGI ANCHE – Le ultimissime di casa Inter I Reds chiedono circa 30 milioni più una percentuale sulla rivendita, mentre i nerazzurri non superano i 20 milioni. Nonostante la distanza, la trattativa resta viva sia sul fronte del giocatore sia con il club inglese. L’arrivo di Jones andrebbe a sostituire Davide Frattesi, che lascerà Milano in estate, e rappresenterebbe un tassello fondamentale per il centrocampo nerazzurro. 🔗 Leggi su Internews24.com

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Curtis Jones nel mirino dell'Inter trattativa in corso

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Oumar Solet sta dando priorità all'Inter. Il difensore dell'Udinese, pur essendo seguito anche da altri club di Premier League e Ligue 1, non sta considerando le altre opportunità che il mercato dei trasferimenti è pronto a offrire, per dare priorità all'interesse del reddit

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