L’Inter sta valutando diverse opzioni di mercato, con Dumfries, Palestra, Solet e Jones al centro delle strategie. La squadra nerazzurra sta considerando sia cessioni sia acquisti per rafforzare la rosa. La dirigenza sta lavorando su più fronti per pianificare la squadra del futuro. Non ci sono ancora ufficializzazioni, ma le trattative sono in corso e l’attenzione rimane alta su questi giocatori.

di Alberto Petrosilli Da possibili cessioni a nuovi innesti: la dirigenza lavora su più fronti per costruire l’Inter del futuro. I nomi sul taccuino di Ausilio. L’ Inter continua a muoversi con decisione sul mercato, monitorando diverse situazioni che potrebbero incidere sulla rosa della prossima stagione. Tra i temi più caldi c’è quello legato a Denzel Dumfries, finito nel mirino del Real Madrid. Come riportato da Sky Sport, l’interesse dei Blancos sarebbe concreto e la presenza di una clausola rescissoria valida fino alla metà di luglio rende la situazione particolarmente delicata per il club nerazzurro. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Proprio in previsione di un’eventuale partenza dell’olandese, l’Inter sta insistendo per Marco Palestra. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Inter, mercato in fermento: Dumfries, Palestra, Solet e Jones al centro delle strategie nerazzurre

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Inter: calcio mercato in fermento, ma troppe polemiche per questo.

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I nerazzurri hanno fissato i primi obiettivi. Le priorità dell’Inter: Solet, Jones e PalestraL’Inter sta concentrando le trattative su tre giocatori: Oumar Solet, Curtis Jones e Marco Palestra.

Temi più discussi: Inter, mercato in fermento: clausola su Dumfries, maxi offerta per Palestra e accordo di massima per Solet; Svolta in arrivo per Carlos Augusto: incontro in programma; La rassegna – Mercato, panchine e grandi manovre: il calcio italiano accende l’estate; Le prime pagine. Inter, assalto inglese: mercato e panchine accendono l’estate.

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