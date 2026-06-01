Ultimissime Inter LIVE | Su Palestra piomba il Manchester City Distanza con il Liverpool per Jones

Notizia in breve

Il Manchester City ha fatto irruzione alla Palestra, mentre la distanza tra il giocatore Jones e il Liverpool si riduce. La sessione di allenamento è stata interrotta per motivi non specificati. Nessuna comunicazione ufficiale sui motivi dell’intervento. La situazione resta sotto osservazione. La squadra nerazzurra segue le evoluzioni con attenzione, senza rilasciare dichiarazioni ufficiali. La notizia è in aggiornamento in tempo reale.