Ultimissime Inter LIVE | Su Palestra piomba il Manchester City Distanza con il Liverpool per Jones
Il Manchester City ha fatto irruzione alla Palestra, mentre la distanza tra il giocatore Jones e il Liverpool si riduce. La sessione di allenamento è stata interrotta per motivi non specificati. Nessuna comunicazione ufficiale sui motivi dell’intervento. La situazione resta sotto osservazione. La squadra nerazzurra segue le evoluzioni con attenzione, senza rilasciare dichiarazioni ufficiali. La notizia è in aggiornamento in tempo reale.
Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news sull’Inter in diretta per rimanere sempre aggiornato. Ultimissime Inter Live di LUNEDI’ 1 GIUGNO. Mercato Inter, accordo lontano per Jones: il Liverpool non fa sconti. Ecco tutti i dettagli. Mercato Inter, permane la distanza economica tra domanda e offerta per il centrocampista del Liverpool: i dettagli Mercato Inter, da Palestra a Carlos Augusto: i dettagli sulle trattative rivelati da Matteo Moretto. 🔗 Leggi su Internews24.com
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