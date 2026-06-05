Mercato Inter incontro in vista per Palestra? Vertice a Parma tra Marotta e Percassi

I rappresentanti di Inter e Atalanta si sono incontrati a Parma per discutere sui calendari di Serie A. Durante il vertice, si è parlato anche di un esterno valutato 53 milioni dagli orobici. Nessuna comunicazione ufficiale è stata diffusa sui risultati dell’incontro o su eventuali trattative future. La riunione ha coinvolto i dirigenti delle due squadre senza ulteriori dettagli pubblici.

Inter News 24 Mercato Inter, i due club si incrociano per i calendari di Serie A, sul tavolo l’esterno valutato 53 milioni dagli orobici. Inter e Atalanta si ritroveranno oggi, rappresentate da Beppe Marotta e da Luca Percassi, a Parma per la compilazione dei calendari di Serie A. Le due società sono al centro delle discussioni riguardo al futuro di Marco Palestra. « Tutto lascia credere che sarà pure l’occasione per un nuovo confronto, ovviamente con Palestra al centro dei discorsi. Peraltro, il presidente interista si tratterà a Parma fino a domani, visto che nel calendario degli eventi della rassegna, in mattinata, ci sarà la celebrazione proprio del Double nerazzurro ». 🔗 Leggi su Internews24.com

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MERCATO Inter 30 Milioni per il Mercato! MAROTTA ha deciso!

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