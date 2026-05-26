Marotta chiama Percassi l'Inter piomba su Marco Palestra prospetto perfetto | giovane pronto duttile

L'Inter ha avviato i contatti per l'acquisto di Marco Palestra, giovane calciatore considerato un profilo adatto alle esigenze del club. Il direttore sportivo ha parlato con un rappresentante dell'Atalanta, proprietaria del cartellino del giocatore. La trattativa si inserisce in un quadro di mercato in cui anche altri club di Serie A stanno rinnovando le proprie rose. La società nerazzurra mira a concludere l'operazione prima delle altre.

Marco Palestra è il nome caldissimo per il calciomercato dell'Inter. Milan, Napoli e Juve sono alle prese con le reciproche rifondazioni, il club nerazzurro prova ad anticipare i tempi: Marotta è già in contatto con Percassi e l'Atalanta proprietaria del cartellino. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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