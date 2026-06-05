Marotta si muove per Palestra! Oggi l’incontro con Percassi | al ragazzo è stato già recapitato un messaggio

Marotta sta lavorando per portare il calciatore alla squadra. Oggi si è svolto un incontro con un rappresentante di Percassi. Al giocatore è stato inviato un messaggio ufficiale.

Marotta si muove per portare Palestra all’Inter! Oggi l’incontro con Percassi: al ragazzo è stato già recapitato un messaggio. Le ultime. Il Festival della Serie A di Parma sarà l’occasione per i club del massimo campionato e per i dirigenti di confrontarsi su tematiche chiave, dall’ Assemblea di Lega alla compilazione del calendario della prossima stagione. Tra i temi caldi, come sottolineato dal Corriere dello Sport, ci sarà anche il futuro di Marco Palestra, giovane talento classe 2005 della Nazionale e uno dei profili più ambiti dell’estate. Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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