Il mercato dell’Inter vede il centrocampo come obiettivo principale, con l’inglese Jones ora preferito a Koné. La società nerazzurra valuta la versatilità del giocatore, che ha già espresso il proprio consenso al trasferimento. La scelta si basa sulle esigenze tecniche della squadra, con l’obiettivo di rafforzare il reparto centrale. La trattativa sembra in fase avanzata, ma non sono stati ancora annunci ufficiali.

Inter News 24 Mercato Inter, il club nerazzurro punta sulla duttilità dell’inglese, che ha già dato il suo totale gradimento al trasferimento. Meglio Curtis Jones che Manu Koné. L’Inter, come riporta oggi il Corriere dello Sport, ha espresso la sua preferenza per il centrocampo. Ed è ampiamente ricambiata nel suo gradimento. Jones meglio di Koné: l’idea dell’Inter. « Il francese continua a piacere, e pure tanto. Le sue caratteristiche di “rottura” sarebbero preziose in un organico che non ha elementi simili. L’inglese, però, è più duttile, ha più doti e, probabilmente, si incastra più facilmente in uno spartito tattico che da diverse stagioni prevede una mediana che ha come peculiarità il palleggio, il possesso e il gioco manovrato. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Mercato Inter, il punto sulle mosse a centrocampo: Jones sorpassa Koné nelle preferenze

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