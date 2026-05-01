Calha rinnova Stankovic torna poi Koné e Jones Inter come cambia il centrocampo

L'Inter si prepara a cambiare significativamente il suo centrocampo durante la prossima sessione di mercato estiva. La società ha deciso di rinnovare il reparto, con il ritorno di un giocatore in prestito e l'inserimento di nuovi elementi. Tra le operazioni previste, ci sono anche cessioni e acquisti che modificheranno la composizione della linea mediana della squadra. La strategia mira a rafforzare il reparto per la stagione successiva.

Prima considerazione: sì, Manu Koné e Curtis Jones possono giocare insieme e non è escluso che nei prossimi mesi l'Inter affondi non solo per il romanista ma pure per il centrocampista del Liverpool. Seconda: è molto probabile che Calhanoglu rinnovi il contratto che lo lega ai colori nerazzurri, e in ogni caso non partirà in estate. Terza: nessun dubbio attorno ad Aleksandar Stankovic, che verrà contro-riscattato dal Bruges dopo la proficua stagione vissuta in Belgio. Poi andranno definite alcune situazioni in uscita - Frattesi e Diouf su tutti -, ma intanto inizia a prendere forma quello che sarà il reparto nevralgico della "nuova" Inter di Chivu.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Calha rinnova, Stankovic torna, poi Koné e Jones... Inter, come cambia il centrocampo Notizie correlate Leggi anche: Stankovic torna, Calha può restare, tre possibili addii: Inter, come cambia il centrocampo Mercato Inter, il centrocampo nerazzurro cambia pelle: da Stankovic a Koné fino… al 4-3-3 di Chivu. Ecco chi resta e chi vadi Redazione Inter News 24Mercato Inter, in estate sarà rivoluzione a centrocampo: da Stankovic fino a Koné.