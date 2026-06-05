Mercati agitati ma Arvedi tiene | Risultati soddisfacenti nel 2025

Il Gruppo Arvedi ha concluso il 2025 con ricavi consolidati di 5,5 miliardi di euro, rispetto ai 5,7 miliardi dell’anno precedente. Il risultato netto si è attestato a 57,8 milioni di euro, in calo rispetto ai 92 milioni del 2024. Nonostante i mercati siano stati caratterizzati da volatilità e instabilità, l’azienda ha dichiarato di aver ottenuto risultati soddisfacenti.

Il Gruppo Arvedi chiude l’esercizio 2025 con ricavi consolidati pari a 5,5 miliardi di euro (5,7 miliardi nel 2024) e un risultato netto di 57,8 milioni di euro (92 milioni nel 2024). Così Finarvedi che conferma gli investimenti su Ast. "Lo scorso anno è stato contraddistinto – cosi il Gruppo Arvedi – da importanti tensioni geopolitiche che hanno determinato un nuovo assetto delle relazioni commerciali e hanno contribuito ad ampliare il clima di incertezza e di instabilità dell’economia globale. In tale contesto, il mercato siderurgico europeo ha sofferto, come nel 2024, di una forte pressione sui prezzi di vendita a causa di un rilevante flusso di importazione di prodotti finiti siderurgici provenienti prevalentemente dai paesi produttori asiatici. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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