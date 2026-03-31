Luca Toni ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha commentato la situazione della Nazionale italiana e il ruolo del commissario tecnico Gattuso. Ha ricordato come nel 2006 Gattuso fosse molto agitato, mentre oggi si trova a dover nascondere le tensioni. Le sue parole si concentrano sui comportamenti del tecnico e sulla squadra in vista delle prossime competizioni.

L’ex calciatore Luca Toni ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport dove ha parlato della Nazionale italiana e del ct Gattuso. Gli azzurri questa sera affronteranno la finale dei play-off per i Mondiali, contro la Bosnia. Toni rivela com’era Gattuso ai Mondiali 2006. Toni, che partita si aspetta? “ Non facile perché tutta l’Italia l’aspetta da anni: dopo due Mondiali saltati, i tifosi azzurri la prossima estate vogliono vedere la loro squadra in America, Canada e Messico. Giocheremo contro una Bosnia tosta, che ha battuto il Galles e per vincere bisognerà. fare l’Italia “. Insieme a Gattuso avete vissuto il Mondiale 2006. Come erano le vigilie di Rino? “ Era uno dei più agitati. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Toni: “Gattuso nel 2006 era uno dei più agitati, ora dovrà mascherare la tensione”

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