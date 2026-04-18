Dopo la partita tra Napoli e Lazio, l’allenatore biancoceleste ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn. Ha commentato la stagione, definendola “pesante”, e ha espresso soddisfazione per il pareggio ottenuto contro la Juventus. Nel corso dell’intervista ha anche ripercorso la gara contro i bianconeri, condividendo le sue impressioni sui risultati e le sfide affrontate in questa fase.

di Francesco Spagnolo Sarri ai microfoni di Dazn ha parlato nel post partita di Napoli Lazio con il tecnico biancoceleste che è ritornato anche sulla sfida contro i bianconeri. Nel post partita di Napoli Lazio Maurizio Sarri ai microfoni di Dazn ha ripercorso la sua esperienza con i biancocelesti parlando anche di Juventus. PARTITE – «Questa squadra nell’ultimo mese e mezzo ha sbagliato solo a Firenze. Io ho detto ai ragazzi che le partite vanno aggredite. Dobbiamo giocare in maniera tosta e convincente anche nelle prossime sfide». QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO STAGIONE – «La stagione è stata pesante e ci sono state anche soddisfazioni, una partita con la Juventus l’abbiamo pareggiata con il Napoli non perdiamo da un anno quindi qualche soddisfazione c’è.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Sarri ammette: «Stagione pesante, ma con risultati soddisfacenti come il pareggio contro la Juve»

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