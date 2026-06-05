Menzione speciale Leone d’argento per la creatività alla Biennale di Venezia per gli studenti del liceo artistico Giovagnoli di Sansepolcro

Da lanazione.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Gli studenti del liceo artistico Giovagnoli di Sansepolcro hanno ricevuto una menzione speciale Leone d’argento per la creatività alla Biennale di Venezia 20252026. La premiazione si è svolta nel contesto della manifestazione, dedicata all’arte contemporanea. La menzione è stata assegnata per il progetto presentato dagli studenti, senza ulteriori dettagli sui contenuti o sulla giuria. La cerimonia si è tenuta nel mese di giugno, all’interno del festival veneziano.

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Arezzo, 5 giugno 2026 – Menzione speciale L eone d’argento per la creatività 20252026 alla Biennale di Venezia per gli studenti del liceo artistico Giovagnoli – Iis Citta’ di Sansepolcro.  Gli studenti della classe 5LB del Liceo Artistico G. Giovagnoli – IIS Città di Sansepolcr o hanno ricevuto una menzione speciale al concorso on-line rivolto  agli istituti secondari di secondo grado del territorio nazionale Leone d'argento per la creatività 2025-2026 indetto dalla Biennale di Venezia. Il progetto presentato dai ragazzi, coordinati dai loro docenti, Prof. Antonio Caputo e Prof. Marco Bucherini, si intitola “ Nautilus-Padiglione Espositivo... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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