Menzione speciale Leone d’argento per la creatività alla Biennale di Venezia per gli studenti del liceo artistico Giovagnoli di Sansepolcro

Notizia in breve

Gli studenti del liceo artistico Giovagnoli di Sansepolcro hanno ricevuto una menzione speciale Leone d’argento per la creatività alla Biennale di Venezia 20252026. La premiazione si è svolta nel contesto della manifestazione, dedicata all’arte contemporanea. La menzione è stata assegnata per il progetto presentato dagli studenti, senza ulteriori dettagli sui contenuti o sulla giuria. La cerimonia si è tenuta nel mese di giugno, all’interno del festival veneziano.