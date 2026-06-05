Menzione speciale Leone d’argento per la creatività alla Biennale di Venezia per gli studenti del liceo artistico Giovagnoli di Sansepolcro
Gli studenti del liceo artistico Giovagnoli di Sansepolcro hanno ricevuto una menzione speciale Leone d’argento per la creatività alla Biennale di Venezia 20252026. La premiazione si è svolta nel contesto della manifestazione, dedicata all’arte contemporanea. La menzione è stata assegnata per il progetto presentato dagli studenti, senza ulteriori dettagli sui contenuti o sulla giuria. La cerimonia si è tenuta nel mese di giugno, all’interno del festival veneziano.
Arezzo, 5 giugno 2026 – Menzione speciale L eone d’argento per la creatività 20252026 alla Biennale di Venezia per gli studenti del liceo artistico Giovagnoli – Iis Citta’ di Sansepolcro. Gli studenti della classe 5LB del Liceo Artistico G. Giovagnoli – IIS Città di Sansepolcr o hanno ricevuto una menzione speciale al concorso on-line rivolto agli istituti secondari di secondo grado del territorio nazionale Leone d'argento per la creatività 2025-2026 indetto dalla Biennale di Venezia. Il progetto presentato dai ragazzi, coordinati dai loro docenti, Prof. Antonio Caputo e Prof. Marco Bucherini, si intitola “ Nautilus-Padiglione Espositivo... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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