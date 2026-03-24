Gli studenti del liceo artistico di Porta Romana progettano la comunicazione social per il Carnevale Medievale Sancascianese

Da firenzetoday.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Appena presentata alla stampa la campagna social progettata e realizzata dagli studenti delle classi 3H, 3Q e 5H del dipartimento Audiovisivo-Multimediale del Liceo Artistico di Porta Romana a Firenze. Un processo creativo ed esecutivo iniziato con i primi contatti organizzativi a inizio marzo con l’Amministrazione di San Casciano e le riprese iniziate il 15 marzo. Il progetto social coordinato dal professor Raffaele Pavoni prevede foto e video, post, stories e reel che promuovono la quattordicesima edizione dell’evento Sancascianese, che il 29 marzo trasformerà le vie della cittadina in un grande happening medioevale. Per gli studenti, l’obiettivo principale è la professionalizzazione sul campo, che trasforma l’apprendimento scolastico in una vera e propria sfida lavorativa di alto profilo. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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