Gli studenti del Liceo Artistico di Porta Romana dietro la campagna social del Carnevale Medievale di San Casciano

Foto, video, reel e stories: ragazzi delle classi 3H, 3Q e 5H alle prese con un vero progetto professionale per promuovere l'evento del 29 marzo. Non una semplice esercitazione scolastica, ma una campagna di comunicazione vera, con un committente reale, scadenze da rispettare e un evento da promuovere. Gli studenti delle classi 3H, 3Q e 5H dell'indirizzo Audiovisivo-Multimediale del Liceo Artistico di Porta Romana di Firenze hanno progettato e realizzato la campagna social per la quattordicesima edizione del Carnevale Medievale Sancascianese, in programma il 29 marzo a San Casciano in Val di Pesa. Il progetto, coordinato dal professor Raffaele Pavoni, è nato a inizio marzo con i primi contatti tra il liceo e l'Amministrazione comunale di San Casciano. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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