Fonseca-Mensik oggi Roland Garros 2026 | orario tv programma streaming

Oggi si disputa il match tra Fonseca e Mensik a Roland Garros 2026. La partita si svolge sul campo centrale e sarà trasmessa in diretta streaming e in tv. Il torneo, che ha visto un'apertura inaspettata rispetto alle previsioni, permette a diversi giovani della Next Gen di puntare alla vittoria. Il programma prevede l'inizio del match nel primo pomeriggio, con un orario ancora da confermare.

In un tabellone che, rispetto alle previsioni della vigilia, si è clamorosamente aperto sono in tanti a poter sognare in grande e i giovani della Next Gen vogliono prendersi definitivamente la ribalta. Nell’incontro dei quarti di finale del Roland Garros Jakub Mensik affronta Joao Fonseca. Il match si giocherà come quarto del programma sul campo Philippe Chatrier e non inizierà prima delle 20:15. Il brasiliano dopo l’epica rimonta grazie a cui ha eliminato Novak Djokovic nei sedicesimi recuperando da uno svantaggio di due set, si è confermato con la prova di notevole solidità offerta contro il norvegese Casper Ruud, specialista del rosso recente finalista agli internazionali d’Italia. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Joao Fonseca vs Jakub Mensik | Roland Garros 2026 | Tennis Prediction Today

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