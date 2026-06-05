Menšík mira a vincere dieci titoli Slam, con Parigi come obiettivo principale. I genitori del giovane talento evitano di esercitare pressione, preferendo un approccio più tranquillo. Il ragazzo ha dimostrato di poter influenzare le sue prestazioni anche grazie a oggetti di uso quotidiano, che lo aiutano a mantenere la concentrazione. La sua crescita nel tennis è seguita con attenzione, mentre si prepara a sfidare i migliori nei grandi tornei.

Come può un oggetto quotidiano influenzare la prestazione di un campione?. Perché i genitori di Menšík evitano la pressione tipica del tennis?. Quale trauma fisico ha rischiato di interrompere la sua carriera giovanile?. Come ha cambiato il rapporto con Djokovic la sua preparazione mentale?.? In Breve L'allenatore Ivo Müller ha formato il giovane atleta a Prost?jov.. Il mental coach Dragan Vujovi? lavora con Menšík dai 13 anni.. L'allenatore Tomáš Josefus integra analisi dati e statistiche nel lavoro.. Tre fratture da monopattino hanno segnato la crescita fisica del tennista.. Jakub Menšík punta ai dieci Slam: il profilo del nuovo talento che sta incantando Parigi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Menšík punta ai 10 Slam: il sogno del talento che incanta Parigi

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