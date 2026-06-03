Un giocatore ceco di 20 anni si è affermato come uno dei talenti emergenti del circuito tennistico, dimostrando potenza e resistenza in numerose maratone sul campo in terra battuta. Con risultati significativi, ha rafforzato le possibilità di qualificarsi per i tornei del Grande Slam, in particolare Parigi. La sua progressione ha attirato l’attenzione degli addetti ai lavori, consolidando la reputazione di un atleta destinato a crescere nel panorama internazionale.

“Non dico di essere il favorito, ma non penso che il mio torneo debba finire necessariamente in semifinale”. Se la stagione si chiudesse qua, un soffio prima delle ultime fasi del Roland Garros, Jakub Mensik si ritroverebbe alle Finals di Torino accreditato della testa di serie numero 6. I sogni del ceco hanno preso forma a Prostejov una quindicina abbondante di anni fa grazie anche a un paio di totem: il connazionale Berdych e soprattutto quel Djokovic che Mensik ha battuto nella finale di Miami l’anno scorso, prendendosi il primo Masters 1000 a soli diciannove anni. Altri segni particolari? È l’ultimo ad aver battuto Sinner (malessere contro Cerundolo a parte) e sogna in grande: “Fin da piccolo ho coltivato la speranza di poter vincere uno Slam”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Mensik, il predestinato della terra rossa: potenza, maratone e il sogno di Parigi

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