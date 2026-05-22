Il tennista italiano ha iniziato l’operazione a Parigi, con l’obiettivo di arrivare in fondo al suo primo Slam. Tutti i suoi avversari più forti, tra cui Djokovic, Ruud, Zverev e Jodar, si trovano nella parte opposta del tabellone. La sua posizione nel torneo rende più favorevole il percorso verso la finale, con poche chance di incontrare i principali concorrenti prima delle fasi decisive. La competizione sulla terra battuta parigina prosegue con attenzione verso i match che coinvolgono il giocatore italiano.

Clemente. Come il nome di battesimo dell’avversario di primo turno, il francese Clément Tabur, n.165 del mondo (best ranking), che ha ottenuto la wild card inizialmente riservata a Wawrinka, poi entrato direttamente tra i 128 eletti grazie alla classifica. Non che il sorteggio potesse spaventare Sinner, dall'alto di un dominio che al Roland Garros chiede soltanto l'apoteosi finale, il trionfo nell'unico Slam non ancora conquistato in carriera, però un tabellone che mette dalla stessa parte, e non la sua ma quella presidiata da Zverev, pericoli come Djokovic, Jodar, Fonseca, Fils e Ruud, cioè i rivali potenzialmente più insidiosi, deve essere accolto con un larghissimo sorriso. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sinner, via all'operazione Parigi: strada in discesa per il sogno dell'ultimo Slam

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