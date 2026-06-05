Il servizio della mensa scolastica a Castelfranco di Sopra è stato definito “notevolmente migliorato”. La maggioranza ha risposto alle critiche della minoranza, qualificandole come “polemiche sterili”. Nessun dettaglio sui cambiamenti apportati o sui motivi delle contestazioni. La discussione si è concentrata sulla valutazione del servizio senza ulteriori informazioni sui miglioramenti o sulle problematiche segnalate.

Arezzo, 05 giugno 2026 – Il servizio della mensa scolastica di Castelfranco di Sopra è “notevolmente migliorato” e le osservazioni sollevate dalla minoranza rappresentano “polemiche sterili”. È questa la posizione del gruppo consiliare di maggioranza “Insieme per Castelfranco Piandiscò”, intervenuto dopo l’interrogazione presentata dal gruppo di opposizione “Sentire Comune” sui nuovi locali della mensa scolastica e sulle considerazioni emerse nei giorni scorsi attraverso stampa e social. Secondo la maggioranza, le questioni sollevate sono già state affrontate durante l’ultimo Consiglio comunale attraverso gli interventi del sindaco, degli assessori competenti e degli uffici tecnici, che avrebbero fornito chiarimenti sia sugli aspetti progettuali sia sulle modalità organizzative del nuovo servizio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Mensa scolastica di Castelfranco di Sopra, la maggioranza replica: “Servizio migliorato, critiche sterili”

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