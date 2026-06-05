mensa scolastica a castelfranco di sopra sentire comune replica alla maggioranza

Arezzo, 05 giugno 2026 – Non si fa attendere la replica del gruppo consiliare di opposizione Sentire Comune alle dichiarazioni della maggioranza sulla nuova mensa scolastica di Castelfranco di Sopra. Dopo che l’Amministrazione aveva definito “sterili” e “preconcette” le osservazioni sollevate dalla minoranza, il gruppo consiliare interviene per respingere le accuse e ribadire il proprio ruolo all’interno del dibattito pubblico. “Il nostro lavoro è, e continuerà a essere, quello di un’opposizione responsabile: vigilare sull’utilizzo delle risorse pubbliche e dare voce ai bisogni reali della cittadinanza”, affermano i consiglieri di Sentire Comune, sottolineando come le valutazioni espresse sulla nuova organizzazione del servizio mensa siano nate dall’ascolto delle famiglie e della comunità scolastica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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