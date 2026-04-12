La mensa scolastica si amplia ulteriormente, con l’intenzione di includere anche gli studenti delle scuole medie

La mensa scolastica continua a crescere, con il servizio che dall’anno scolastico 2026-2027 sarà esteso alle medie "Santini" di Tonfano. La novità, approvata venerdì dalla giunta, sarà rivolta solo ad alunni e alunne che sceglieranno di partecipare alle attività pomeridiane organizzate dall’istituto e configurate in base al piano triennale delle offerte formative. Inoltre il servizio prevede un minimo di 15 adesioni per la sua attivazione e un monitoraggio costante da parte degli uffici comunali per garantirne la piena sostenibilità ed efficienza: le iscrizioni saranno aperte a breve sul portale comunale dedicato ai servizi scolastici. "Lo...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La mensa scolastica cresce ancora. Servizio esteso alle medie "Santini"

"Boom" di iscritti al comprensivo 2. Una classe in più alle medie SantiniSiamo ancora a livello di stime e proiezioni, tali però da giustificare un meritato brindisi al quartier generale di Tonfano.

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