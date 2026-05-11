Mensa scolastica servizio garantito anche dopo il 1° giugno

Da anteprima24.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il servizio di mensa scolastica a Salerno continuerà anche dopo il 1° giugno, contrariamente a quanto era stato annunciato in precedenza. La decisione è stata comunicata dalle autorità competenti, che hanno confermato il proseguimento del servizio senza interruzioni. La notizia riguarda tutte le scuole coinvolte e si inserisce nel quadro delle misure adottate per garantire il funzionamento del servizio durante il periodo estivo.

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Tempo di lettura: < 1 minuto Il servizio di mensa scolastica a Salerno non si fermerà il 1° giugno, come inizialmente comunicato. Con una rettifica ufficiale, il Comune ha confermato la prosecuzione del servizio di refezione scolastica fino al 5 giugno 2026 per le scuole primarie e secondarie di primo grado, e fino al 30 giugno 2026 per le scuole dell’infanzia comunali e statali. La decisione arriva a seguito della nota del Commissario Straordinario, che ha autorizzato la continuità del servizio per garantire la regolare conclusione dell’anno scolastico. Il provvedimento, firmato dal Direttore di Settore Giovanni Salerno e dalla Funzionaria titolare Alessia Piscitelli, assicura così alle famiglie e agli alunni la piena copertura del periodo didattico.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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