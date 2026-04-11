A Pistoia le iscrizioni per il servizio mensa scolastica dell’anno 20262027 saranno aperte dal 13 aprile al 15 luglio 2026. Le famiglie interessate devono quindi completare la procedura entro questa finestra temporale per assicurare il pasto ai propri figli durante l’anno scolastico. La procedura riguarda tutte le famiglie che desiderano usufruire del servizio nelle scuole della città.

Le famiglie di Pistoia devono prepararsi a una finestra temporale molto stretta per garantire il servizio mensa ai propri figli: da lunedì 13 aprile fino a mercoledì 15 luglio 2026, infatti, si potranno sottoscrivere le domande per l’anno scolastico 20262027. La procedura, che coinvolge tutti gli utenti indipendentemente dal grado di istruzione o dal ciclo scolastico frequentato, avverrà esclusivamente tramite il portale digitale eCivis, rendendo indispensabile l’uso di sistemi di identità elettronica come la Carta d’Identità Elettronica (CIE), il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS). Chi non dovesse presentare la richiesta entro il termine stabilito vedrà la propria domanda considerata come una rinuncia definitiva al servizio di refezione per il prossimo anno accademico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mensa scolastica a Pistoia: scatta il countdown per le iscrizioni

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