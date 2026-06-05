Meno petrolio più deficit Le amare verità per la Russia dal Forum di San Pietroburgo
Durante il Forum di San Pietroburgo sono emersi dati negativi per la Russia, con una diminuzione delle entrate petrolifere e un aumento del deficit. Da quattro anni, le analisi ufficiali sottolineano la solidità economica del paese, nonostante le criticità evidenziate dai numeri recenti. Banchieri, funzionari, economisti e oligarchi hanno condiviso un quadro di stabilità, anche se le statistiche indicano un peggioramento delle finanze pubbliche.
Da almeno quattro anni, il copione è sempre lo stesso. Un grande consenso di banchieri, funzionari, economisti e oligarchi tirato a lucido per raccontare al mondo che sì, la Russia è forte, forse invincibile. Nonostante quattro anni di guerra e diverse verità nascoste ad arte dalla propaganda del Cremlino. Ma non così tanto. Il Forum di San Pietroburgo, che qualcuno chiama un po’ per scherzo la Davos di Russia è più o meno questo: tanti lustrini e diverse ombre che, man mano che trascorrono i giorni dell’appuntamento annuale sulle rive della Neva, si allungano. Ammissioni, seppur parziali, che piano piano assumono il sapore della resa. In passato è già successo e questo giornale lo ha più volte raccontato. 🔗 Leggi su Formiche.net
Segui gli aggiornamenti su Russia.
Notizie e thread social correlati
Petrolio, i 10 paesi che ne hanno di più: dal Venezuela all'Iran e alla Russia, ecco dove sono le riserve più grandiLe riserve di petrolio più grandi si trovano in dieci paesi, tra cui Venezuela, Iran e Russia.
Droni su San Pietroburgo: raffineria colpita durante il forum economicoDurante il forum economico a San Pietroburgo, una raffineria è stata colpita da droni.