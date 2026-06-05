Durante il Forum di San Pietroburgo sono emersi dati negativi per la Russia, con una diminuzione delle entrate petrolifere e un aumento del deficit. Da quattro anni, le analisi ufficiali sottolineano la solidità economica del paese, nonostante le criticità evidenziate dai numeri recenti. Banchieri, funzionari, economisti e oligarchi hanno condiviso un quadro di stabilità, anche se le statistiche indicano un peggioramento delle finanze pubbliche.

Da almeno quattro anni, il copione è sempre lo stesso. Un grande consenso di banchieri, funzionari, economisti e oligarchi tirato a lucido per raccontare al mondo che sì, la Russia è forte, forse invincibile. Nonostante quattro anni di guerra e diverse verità nascoste ad arte dalla propaganda del Cremlino. Ma non così tanto. Il Forum di San Pietroburgo, che qualcuno chiama un po’ per scherzo la Davos di Russia è più o meno questo: tanti lustrini e diverse ombre che, man mano che trascorrono i giorni dell’appuntamento annuale sulle rive della Neva, si allungano. Ammissioni, seppur parziali, che piano piano assumono il sapore della resa. In passato è già successo e questo giornale lo ha più volte raccontato. 🔗 Leggi su Formiche.net

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