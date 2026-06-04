Droni su San Pietroburgo | raffineria colpita durante il forum economico

Durante il forum economico a San Pietroburgo, una raffineria è stata colpita da droni. Non sono state fornite dettagli sulla modalità di attacco o sui responsabili. L'attacco ha causato danni all'impianto di raffinazione, anche se non sono stati resi noti i dettagli specifici sulle conseguenze o sulla portata dei danni. Nessuna informazione è stata diffusa riguardo alle eventuali vittime o interventi di emergenza.

Come hanno fatto i droni a colpire la raffineria durante il vertice? Quali danni ha subito l'impianto di raffinazione durante le sessioni? Cosa ha dichiarato ufficialmente il Cremlino in merito alla vendetta? Quali saranno le conseguenze sulla sicurezza dei prossimi incontri diplomatici??? In Breve Attacco avvenuto giovedì 04 giugno 2026 durante le sessioni del forum economico. L'offensiva ucraina mira a destabilizzare i nodi logistici e produttivi russi. Il Cremlino p . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Russian oil refinery, chemical plant both reportedly hit by drones for second time in a week

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