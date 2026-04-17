Le riserve di petrolio più grandi si trovano in dieci paesi, tra cui Venezuela, Iran e Russia. La recente crisi del petrolio è stata accentuata dalla chiusura dello Stretto di Hormuz, che ha provocato preoccupazioni sulla continuità delle forniture di carburanti. La sospensione del traffico marittimo in quella zona ha creato un impatto senza precedenti sul mercato globale dell’energia. La situazione resta tesa mentre si monitorano le eventuali conseguenze di questa crisi.

La crisi del petrolio scaricata dalla chiusura di Hormuz è senza precedenti: con il blocco dello Stretto la fornitura di carburanti rischia di bloccarsi. Nel 2026, le riserve petrolifere mondiali sono stimate tra 1,5 e 1,6 trilioni di barili. Si tratta di una quantità enorme, ma distribuita in modo molto concentrato: pochi Paesi controllano la maggior parte del petrolio globale e influenzano direttamente il mercato energetico. Ecco la classifica aggiornata al 2026. Quanti sono i Paesi che detengono più petrolio? Oltre il 60% delle riserve mondiali si trova in una manciata di Stati, molti dei quali fanno parte dell’OPEC. Tuttavia, è importante distinguere tra quantità di petrolio disponibile e capacità di produzione reale.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Petrolio, i 10 paesi che ne hanno di più: dal Venezuela all'Iran e alla Russia, ecco dove sono le riserve più grandi

Perché gli Stati Uniti di Trump hanno attaccato il Venezuela e catturato Maduro

Notizie correlate

L’Italia rilascia 10 milioni di barili. Ecco dove sono le riserve di petrolioL’operazione di rilascio delle scorte strategiche di petrolio ha avuto sui prezzi l’effetto di un raggio di sole in una giornata di tempesta.

Leggi anche: Le riserve mondiali di petrolio non bastano più: ecco perché Trump sblocca il greggio russo

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Perché in Europa petrolio e gas potrebbero restare cari anche dopo la fine della guerra in Iran; Guerra in Iran e chiusura di Hormuz, perché il prezzo della benzina corre anche negli Usa?; Né Iran, né USA. Ecco qual è il Paese con maggiori riserve di gas naturale al mondo; Petrolio, le scorte Usa calano a sorpresa di 910 mila barili. La Ue convoca gli ambasciatori.

Petrolio, i 10 paesi che ne hanno di più: dal Venezuela all'Iran e alla Russia, ecco dove sono le riserve più grandiLa crisi del petrolio scaricata dalla chiusura di Hormuz è senza precedenti: con il blocco dello Stretto la fornitura di carburanti rischia di bloccarsi. Nel 2026, le riserve ... corriereadriatico.it

I 10 Paesi con le maggiori riserve di petrolio al mondoQuali sono i Paesi con più petrolio al mondo? E i maggiori produttori? Ecco dove si collocano le maggiori riserve della materia prima più importante dal punto di vista politico e commerciale ... money.it

Il mercato globale del petrolio sta attraversando una fase estremamente critica. Secondo l'Agenzia Internazionale dell'Energia, alla drastica riduzione dell'offerta si affiancherà presto il calo della domanda più significativo dai tempi del COVID-19. All'origine del - facebook.com facebook

La guerra in Iran non è solo petrolio. "Le aziende farmaceutiche europee hanno circa quattro mesi di scorte e i tempi di consegna, in alcuni casi, sono già triplicati. L'80% dei principi attivi arriva da Cina e India, via Stretto di Hormuz". A @siamonoitv2000 la gio x.com