Memorial per Cuono la pedalata ecologica in memoria di Cuono Laudando
Si svolgerà a Cervino domenica 7 giugno la seconda edizione del "Memorial per Cuono", la pedalata ecologica realizzata in memoria di Cuono Laudando, giovane concittadino scomparso prematuramente.L'appuntamento nasce dalla volontà di celebrarne il ricordo attraverso la bicicletta, una delle sue. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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