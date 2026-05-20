In occasione del Memorial Day, si è svolta una staffetta dedicata alla memoria delle vittime del dovere, coinvolgendo i percorsi tra San Giovanni Rotondo e Monte Sant'Angelo. La cerimonia ha coinvolto rappresentanti delle forze dell’ordine e cittadini, che hanno percorso a piedi un tragitto stabilito per ricordare le persone decedute in servizio. Durante l’evento sono stati ricordati ufficiali e agenti, vittime di incidenti e atti di violenza legati al loro ruolo. La staffetta si è conclusa con un momento di raccoglimento e comizi commemorativi.

? Punti chiave Chi sono le vittime della criminalità ricordate durante la staffetta?. Come si è svolto il percorso tra San Giovanni Rotondo e Monte Sant'Angelo?. Quali nomi della cronaca nera foggiana sono stati citati nel memoriale?. Perché questo tributo coinvolge così tante diverse figure del territorio?.? In Breve Staffetta ciclistica tra San Giovanni Rotondo e Monte Sant'Angelo il 19 e 20 maggio.. Partecipazione di Vito Stasolla, Francesco Pulli e del questore Alfredo D'Agostino.. Ricordo degli imprenditori Luciani, Panunzio, Ciuffreda e del funzionario Francesco Marcone.. Commemorazione di Giuseppe Ciotta, Giuseppe Ronca e Vincenzo Di Gennaro caduti in servizio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Memorial Day: la staffetta della memoria per le vittime del dovere

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Tra memoria e legalità. Vittime del Dovere. Mille studenti a lezioneUna sala giunta gremita di istituzioni e rappresentanti di forze dell’ordine e forze armate in vista di un’importante giornata, istituita per...

Il Sap celebra il Memorial Day, la 34esima edizione per ricordare le vittime di mafia e terrorismoA San Giovanni Rotondo e Monte Sant'Angelo, il 19 e 20 maggio si è svolta la 34ª edizione del Memorial Day, la manifestazione organizzata dal...

MEMORIAL DAY SAP, TAPPA DELLA STAFFETTA A SALERNO Non una semplice pedalata, ma un viaggio nel cuore della memoria. Ha fatto tappa questa mattina a Salerno, nel quartiere... x.com

La Staffetta della Memoria del Sap arriva in Capitanata: due giornate per ricordare le vittime di mafia e terrorismoFarà tappa anche in Capitanata la Staffetta della Memoria organizzata dal Sap, il Sindacato autonomo di polizia, nell’ambito della 34esima ... immediato.net

SAP MEMORIA Memorial Day SAP, la ‘Staffetta della Memoria’ fa tappa a San Giovanni Rotondo e Monte Sant’AngeloEvento giunto alla sua 34ª edizione, dedicato al ricordo delle vittime della mafia, del terrorismo, del dovere e della criminalità ... statoquotidiano.it