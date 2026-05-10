In 180 alla Together for Gemona | una pedalata tra memoria natura e rinascita
Sabato 9 maggio 2025 si è svolta la quarta edizione della pedalata “Together for Gemona”, con la partecipazione di 180 ciclisti. L’evento si è inserito tra le iniziative collegate al Giro d’Italia 2026 e alle celebrazioni per il cinquantesimo anniversario del terremoto nel Friuli. La manifestazione ha coinvolto appassionati di e-bike che hanno percorso un percorso dedicato alla memoria, alla natura e alla rinascita della zona.
Centottanta ciclisti hanno preso parte nella mattina di ieri, sabato 09 maggio 2025, alla quarta edizione della “Together for Gemona”, la pedalata in e-bike inserita tra gli eventi collaterali del Giro d’Italia 2026 e delle celebrazioni per il cinquantesimo anniversario del terremoto del Friuli.🔗 Leggi su Udinetoday.it
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