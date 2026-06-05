La presidente del Consiglio non ha partecipato al vertice Ue-Balcani occidentali svoltosi a Tivat. Secondo quanto comunicato da fonti ufficiali, la sua assenza è dovuta al protrarsi della cerimonia celebrativa per il 212° anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri a Reggio Calabria. La partecipazione all'incontro era prevista, ma è stata rinviata a causa dei tempi dell'evento celebrativo. Nessuna altra spiegazione è stata fornita riguardo alle ragioni della decisione di non intervenire.

Meloni non ha preso parte al vertice Ue-Balcani occidentali di Tivat. Secondo Palazzo Chigi, l'assenza è stata causata dal protrarsi della cerimonia per il 212° anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri a Reggio Calabria. Il ritardo tuttavia sembrerebbe dovuto all'annullo fiatelico di un francobollo non previsto nel programma. Le opposizioni parlano di un segnale politico preoccupante La presidente del ConsiglioGiorgia Meloninon ha partecipato alvertice tra Unione Europea e Balcani occidentaliche si è svolto oggi aTivat, in Montenegro. Una riunione considerata particolarmente importante perché dedicata non solo al percorso diintegrazioneeuropea dei Paesi balcanici ma anche alle questioni legate allasicurezzacontinentale e allaguerra in Ucraina. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Meloni salta il vertice Ue-Balcani: ‘Ritardo dovuto alla cerimonia dei Carabinieri a Reggio Calabria’

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